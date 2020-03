CTS Eventim holt zooplus-Manager als Bischoff-Nachfolger

CTS Eventim meldet eine bevorstehende Personalie: Finanzvorstand Volker Bischoff wird das Unternehmen mit Auslaufen des zum 31. März 2020 endenden Vorstandsvertrages verlassen. Die Trennung erfolge in bestem Einvernehmen, betont CTS Eventim am Dienstag. Bischoff ist seit mehr als 20 Jahren als Finanzvorstand für die Gesellschaft aktiv. Er wolle sich „neuen Dingen und Aufgaben zuzuwenden”, so Bischoff zu seiner ...