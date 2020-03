Ölpreise geben frühe Gewinne ab

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Dienstag nach den Verlusten vom Wochenauftakt nur zeitweise etwas erholen können. Bis zum Mittagshandel mussten sie ihre frühen Gewinne wieder abgeben und wurden zuletzt kaum verändert gehandelt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 29,87 US-Dollar. Das waren 18 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI stieg hingegen um 22 Cent auf 28,92 Dollar.

Am Montag hatte die Sorge vor einem starken Rückgang der Nachfrage die Ölpreise unter die Marke von 30 Dollar je Barrel gedrückt. Seit dem frühen Handel stabilisierte sich die Lage am Ölmarkt vorerst etwas, die Ölpreise konnten aber nur zeitweise zu einer Erholung ansetzen.

Experten bleiben für die weitere Entwicklung der Ölpreise eher skeptisch. Nach dem Absturz am Vortag falle die positive Entwicklung im Tagesverlauf kaum ins Gewicht, kommentierte der Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank.

Nach wie vor herrscht am Ölmarkt die Angst vor einem Einbruch der Nachfrage. Zuletzt schränkten zahlreiche Fluggesellschaften ihr Angebot ein, was auf einen deutlichen Rückgang des Treibstoffverbrauchs schließen lässt. Gleichzeitig lässt ein Preiskrieg zwischen den bedeutenden Ölstaaten Saudi-Arabien und Russland einen Anstieg der Fördermenge in beiden Ländern erwarten und damit ein noch stärkeres Überangebot an Rohöl auf dem Weltmarkt./ssc/jkr/jha/