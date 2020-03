Aixtron meldet einen Auftrag der Konka-Group. Die Gesellschaft habe „mehrere AIX G5+ C und AIX 2800G4-TM MOCVD-Anlagen bestellt hat, um eine eigene Volumenproduktion von GaN-basierten (Galliumnitrid) uns AsP (Arsenid-Phosphid) Mini- und MicroLEDs aufzubauen”, so das Unternehmen aus Aachen am Dienstag. Finanzielle Details zum Auftrag nennt die TecDAX-notierte Aixtron allerdings nicht.„Neben unserem Markteintritt für ...