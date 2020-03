NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem erneuten Kurseinbruch zu Wochenbeginn steuern die US-Börsen am Dienstag auf eine zaghafte Erholung zu. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Stunde vor Handelsstart 2,2 Prozent höher auf 20 636 Punkte. Eine Handelsaussetzung wie in den Anfangsminuten am Vortag, als der Dow letztlich die schlimmsten Verluste seit dem "schwarzen Montag" im Jahr 1987 erlitten hatte, zeichnet sich damit vorerst nicht ab.

Zuvor hatten an den asiatischen Börsen stabilisierte Kurstendenzen überwogen, in Europa jedoch scheiterte eine anfängliche Erholung. Allerdings waren die Märkte dort am Vortag auch deutlich weniger stark gefallen als der Dow mit seinen letztlich verlorenen 13 Prozent. Er war damit auf einem Tief seit drei Jahren angekommen - beachtlich, wenn man bedenkt, dass er vor wenigen Wochen noch Rekorde aufgestellt hatte.