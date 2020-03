Akasol kündigt eine frühzeitiger als bisher geplante Inbetriebnahme der zweiten Serienproduktionslinie für Li-Ionen-Batteriesysteme am Produktionsstandort Langen an. Diese starte sechs Monate früher als bisher erwartet die Produktion, heißt es von Seiten des Unternehmens am Dienstag. Man verzeichne eine stetig steigende Kundennachfrage nach hochleistungsfähigen Lithium-Ionen-Batteriesystemen, die es zu erfüllen gelte, so ...