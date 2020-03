MOREH gibt Entwarnung

MOREH will seine Anleiheinvestoren in der aktuellen Situation beruhigen. Man sieht sich trotz Corona solide aufgestellt. Die Immobiliengesellschaft hat ein Portfolio, das vor allem aus Gewerbe- und Büroimmobilien besteht. Zu den Mietern zählen das Land Rheinland-Pfalz, der DAX-Konzern Deutsche Telekom aber auch Lebensmittelhändler wie Rewe.Auf die Mieteinnahmen dürfte die derzeitige Situation in Deutschland somit keine ...