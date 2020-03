Tesla: An der Stange abgerutscht

Autsch! Im Tesla-Podcast und in der Diskussion darunter wies ich darauf hin, dass an der Börse nahezu jede Fahnenstange zurückgehandelt wird. Das heißt, dass die Kurse wieder abrutschen – und zwar ungefähr bis dorthin, wo die Fahnenstange begonnen hat. Genau das ist passiert. Und es wäre in jedem Fall passiert – auch ohne Corona. Manchmal ist Börse eben doch berechenbar

Zum Vergrößern anklicken (Quelle: Wellenreiter):