Ralph Malisch, Redakteur der wallstreet:online-Partnerredaktion Smart Investor (SI) , erklärte exklusiv gegenüber wallstreet:online: „In Phasen überwältigender Abwärtsbewegungen sehen wir häufiger das Phänomen einer „Infizierung“ von zunächst nicht betroffenen Anlagen. Das hat in diesem Fall nichts mit dem Corona-Virus zu tun. Gemeint ist vielmehr die Neigung vieler Anleger bei der Beschaffung von Liquidität dort zu verkaufen, wo es am wenigsten schmerzhaft ist, während die größten Verluste nach dem Prinzip Hoffnung erst einmal durchgehalten werden. Unabhängig von diesen eher kurzfristigen Effekten, ist physisches Gold für sicherheitsorientierte Anleger derzeit praktisch „alternativlos.“

An den Börsen herrschte in den letzten Wochen Endzeitstimmung. Deshalb sollte der Goldpreis eigentlich steigen, doch das tut er nicht: Innerhalb eines Monats verlor das Edelmetall rund fünf Prozent. Was ist der Grund für die Goldpreisschwäche und ist das Edelmetall noch ein sicherer Hafen für Anleger? Das sagen Goldexperten:

Eine ähnliche Position vertritt auch Benjamin Summa von Pro Aurum, Deutschlands größtem bankenunabhängigen Edelmetallhändler. Im Exklusivgespräch mit wallstreet:online sagte der Edelmetallexperte: „Wie 2008 ist auch diesmal Cash King! Es gibt viel Spekulation bzw. gehebelte Positionen, die in Zeiten von großer Unsicherheit aufgelöst werden müssen (Margin Calls). Egal zu welchem Preis. Das trifft auch auf die Edelmetalle zu, besonders auf Gold und Silber, wo die Spekulanten an den Futuresmärkten zuletzt rekordhohe Long-Positionen aufgebaut hatten. Diese werden jetzt glattgestellt und das sorgt für die fallenden Preise. Solange dies die tägliche Praxis ist, werden sich die Edelmetalle nicht signifikant erholen können. Die Nachfrage nach physischen Edelmetallen ist in den vergangenen Tagen stark gestiegen. Viele Kunden sehen in Gold definitiv noch einen sicheren Hafen.“

Tatsächlich scheinen sich viele institutionelle Investoren von ihren Gold-Investments zu trennen, um an Cash zu kommen, so das Handelsblatt. Der Grund: Viele Profiinvestoren müssten bei Ihren Brokern wegen der heftigen Kursverluste zusätzliche Sicherheiten in Form von Bargeld hinterlegen. Dieses Phänomen werde als „Margin Call“ bezeichnet. Martin Siegel, Goldfondsmanager und Chef der Investment-Boutique Stabilitas, erklärte am Freitag gegenüber dem Handelsblatt: „Solange die Liquiditätspanik anhält, so lange wird auch der Druck auf Gold bestehen bleiben.“

Innerhalb eines Monats hat der Goldpreis rund fünf Prozent verloren. Eine Feinunze Gold kostet aktuell 1.484 US-Dollar (Stand:17.03.2020, 09:51 Uhr, Forex):

Ein weiterer Grund für die derzeitige Goldpreisschwäche seien, die sinkende Nachfrage der Notenbanken und der Schmuckindustrie, berichtet Handelsblatt-Redakteur Jakob Blume. Insbesondere in China und Indien sei die Goldnachfrage der Schmuckindustrie dramatisch eingebrochen.

Goldexperte Martin Siegel empfiehlt indes Investments in Goldminenaktien. Diese hätten deutliche Verluste eingefahren, obwohl sich das Umfeld kaum geändert habe. Gegenüber dem Handelsblatt sagte Siegel: „Für Investoren bietet sich hier eine extra Gewinnchance von 30 Prozent. Mittlerweile gibt es Goldminen-Werte mit über vier Prozent Dividendenrendite. Selbst wenn der Goldpreis etwas sinkt, bleiben die Gewinnspannen der Minen gleich. Sie profitieren von dem niedrigen Ölpreis.“

Autor: Ferdinand Hammer

