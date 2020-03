NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Ausverkauf vom Vortag haben die US-Aktienmärkte am Dienstag zu einer zaghaften Erholung angesetzt. Der Dow Jones Industrial fiel zwar im frühen Handel erstmals seit mehr als drei Jahren wieder unter die Marke von 20 000 Zählern, berappelte sich aber wieder. Zuletzt notierte der US-Leitindex 0,84 Prozent höher 20 358,85 Punkten. Am Vortag hatte der Dow mit knapp minus 13 Prozent den größten Tagesverlust seit 1987 verzeichnet.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Dienstag zuletzt um 2,49 Prozent auf 2445,50 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 2,74 Prozent auf 7212,85 Punkte zu.