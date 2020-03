Coronavirus-Krise - Wie geht es weiter?

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Außerhalb Chinas steigt die Zahl der Corona-Infizierten dynamisch an, so Stefan Bielmeier, Bereichsleiter Research und Chefvolkswirt der DZ BANK.Inzwischen gelte Europa als Epizentrum des Virus. Aktuell vergehe kein Tag, an dem die Sicherheitsvorkehrungen und die Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionskrankheit nicht verschärft würden. [ mehr