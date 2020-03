Sobald der DAX aufhört, sich so erratisch zu bewegen und die Volatilität entsprechend sinkt, sollten alle Discounter deutlich zulegen können.

Von seinem historischen Höchststand am 19.2.20 bei 13.789 Punkten ist der DAX (ISIN DE0008469008) aktuell knapp 5.000 Punkte oder etwa 35 Prozent entfernt. Die heftigen täglichen Kursbewegungen zeigen, wie schwer sich der Markt damit tut, die Auswirkungen des Coronavirus in konkrete Aktienbewertungen umzusetzen. Die extremen Volatilitäten führen allerdings zu absoluten Top-Konditionen bei Discountern: Aktuell scheint es, als ob man sich nicht mehr zwischen hoher Rendite ODER dickem Sicherheitspuffer entscheiden müsste, da beides in einem Produkt möglich ist.

Markteinschätzung: neutral („das Schlimmste ist vorüber“)