Unter 20.000 Punkten war der Dow Jones heute endlich in der Lage, die lang ersehnten überzeugten Käufer zu finden. Die Volatilität fällt wieder. Wenn auch das sogenannte Angstbarometer VIX von in der Spitze fast 80 nur auf 70 zurückkommt, allein die Richtung ist entscheidend. Die Börse braucht jetzt eine Beruhigung. Im aktuellen Umfeld wäre schon eine Seitwärtsbewegung ein Fortschritt.

Viele Anleger trauen sich bei dieser immens hohen Volatilität nicht wieder zurück an den Aktienmarkt. Daher ist eine Bodenbildung ein längerer Prozess, der gut ein halbes Jahr in Anspruch nehmen kann. Aber dafür benötigt der Markt im ersten Schritt ein Ende immer neuer Verlaufstiefs in den großen Indizes. Aktuell haben die Investoren keine Ahnung, wie das wirtschaftliche Umfeld neu bewertet werden soll. Daher weiß auch niemand, wo ein fairer Wert von Aktien liegt.



Die Anleger pendeln in der Krise zwischen Panik und Bagatellisierung hin und her – die Märkte zwischen „Limit Down“ und „Limit Up“.