Israels Regierung erlaubt Geheimdiensten, Smartphones von Corona-Infizierten zu überwachen. Damit sollen auch die Gesundheitsbehörden kontrollieren können, ob sich Infizierte und Personen in Quarantäne an aktualisierte Anweisungen halten. Die dazu notwendige Cyber-Security-Technologie hat seine Wurzeln in der erfolgreichen Terrorbekämpfung in Israel. Voraussetzung: man muss es können und politisch wollen. Regierungsdekrete und öffentliche Anweisung zum Verhalten in

Der Beitrag Israel: Cyber-Security contra Corona erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Godel Rosenberg.