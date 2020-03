Der Corona-Virus ändert nicht nur die sozialen Sitten eines Landes, das viel Wert auf Berührung und Gruppentreffen legt, sondern rüttelt jetzt auch an der Basis einer seit jeher umstrittenen Erbmonarchie mit parlamentarisch-demokratischem Regierungssystem. Es ist Ironie des Schicksals, dass „Corona“ spanisch „Krone“ bedeutet. An dem gleichnamige Virus sind in Spanien derzeit schon über 300 Menschen

Der Beitrag Spaniens schwacher König zeigt Stärke erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Stefanie Claudia Müller.