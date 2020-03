Daimler und VW stoppen Produktion in europäischen Werken

Die Auswirkungen des Corona-Virus sorgen nun für Produktionsausfälle in europäischen Werken großer Autobauer. Am Dienstag kündigen unter anderem Daimler und Volkswagen Fertiggungs-Stopps an. Beide Konzerne wollen die Fertigung für zunächst zwei Wochen stilllegen, heißt es in Pressemitteilungen der DAX-notierten Konzerne. Neben dem Corona-Virus dürfte auch ein Nachfrageeinbruch sowie mögliche Unsicherheiten bei Lieferketten ...