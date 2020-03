Bei der Traton-Tochter MAN Truck & Bus wird es Kurzarbeit in Deutschland geben. Gelten soll dies ab dem 23. März. Begründet wird die Kurzarbeit mit den Corona-Auswirkungen.Es dürfte immer mehr Engpässe bei der Belieferung der Produktion geben. Das erschwert die Arbeiten bei MAN. Mitarbeiter aus der Verwaltung sollen zudem verstärkt im Home Office arbeiten.Die Produktion von MAN wird auch in den nicht in Deutschland ...