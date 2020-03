M1 Kliniken wird alle Standorte ab dem 21. März für Schönheitsbehandlungen schließen. Das betrifft sowohl die Kliniken als auch die Praxen. Zunächst gilt dies bis zum 13. April. In dieser Zeit werden aufgrund von Corona alle Behandlungen ausgesetzt werden. Die weitere Entwicklung soll in den Tagen vor Ostern abgeschätzt werden.Man will die Infrastrukturen der Kliniken während der Schließung den lokalen Gesundheitsbehörden ...