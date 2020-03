(In der Überschrift wurde ein Tippfehler berichtigt.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Börsenabsturz zum Wochenstart haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag etwas erholt präsentiert. Der Dow Jones Industrial eroberte die Marke von 21 000 Punkten zurück und schloss mit einem Gewinn von 5,19 Prozent bei 21 237,31 Punkten. Im frühen Handel hatte der Leitindex zunächst unter Druck gestanden und war erstmals seit mehr als drei Jahren unter die Marke von 20 000 Zählern gefallen. Am Vortag hatte der Dow mit einem Minus von knapp 13 Prozent den größten Tagesverlust seit 1987 verzeichnet.

Der marktbreite S&P 500 endete am Dienstag mit einem Plus von 6,00 Prozent bei 2529,19 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 6,46 Prozent auf 7473,95 Punkte zu./edh/he