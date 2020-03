Bereits nach den ersten Erfolgsbohrungen auf dem ‚Crawford‘-Projekt war schnell klar, dass Canada Nickels (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC) Projekt über ein bisher ungeahntes Potenzial verfügt.

Nachdem man den Eindruck gewinnen konnte, dass der Weltuntergang in die Aktienkurse eingepreist wurde, setzten die Rohstoffwerte, vor allem Gold und Silberaktien, zum starken Rebound an. Gut, wenn man dann noch gute Nachrichten im Köcher hat, wie von Canada Nickel!

Canada Nickel Company Inc. (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC), ein Unternehmen, das sich der Nickel- und Kobaltproduktion verschrieben hat und den zukünftigen, dringend benötigten Bedarf an Nickel und Kobalt von seinem erstklassigen Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekt bedienen wird, wartete abermals mit einer hervorragenden Meldung auf. Nach den erst kürzlich gemeldeten, erstklassigen Bohrergebnissen fallen nun auch die ersten metallurgischen Laborergebnisse extrem gut aus! Nicht zuletzt auch deshalb bietet das noch junge Unternehmen seinen Investoren unserer Meinung nach einen enormen Hebel auf den Nickelpreis.

Top positioniert im Herzen der ‚Timmins‘-Region

Mit seinem ‚Crawford‘-Nickel-Projekt besitzt Canada Nickel (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC) ein Projekt, das über riesiges Potenzial verfügt und sich obendrein mitten im Herzen der ‚Timmins‘-Region befindet, wo sich bereits einige etablierte Bergbaucamps befinden. Die weltbekannte ‚Timmins‘-Region in Ontario, dicht besiedelt von Rohstoffproduzenten, punktet nicht nur mit einer hervorragenden Infrastruktur, sondern auch mit einer erstklassigen und sicheren Rechtsprechung.

Bereits nach den ersten Erfolgsbohrungen auf dem ‚Crawford‘-Projekt war schnell klar, dass Canada Nickels (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC) Projekt über ein bisher ungeahntes Potenzial verfügt. Das wurde nicht nur durch die jüngsten Folgebohrungen aus dem vergangenen Jahr einmal mehr deutlich, als eine Mineralisierung über eine Streichlänge von 1,4 km Länge, 350 bis 600 m Länge und 500 m Tiefe, bestätigt wurde.

Quelle: Canada Nickel

89 % des Nickels im höherwertigen Bereich entdeckt

Das von seinem ‚Crawford’-Nickel-Kobaltprojekt entnommene Material, bestehend aus 44 Proben aus einem höherwertigen Kern, lieferte sage und schreibe 89 % des Nickels im Bereich der höherwertigen Ressourcen, während ein ebenfalls sehr hoher Anteil von 59 % aus den tieferliegenden und weniger stark mineralisierten Zonen in Nickelsulfid- und Nickel-Eisen-Legierungsmineralien enthalten ist.

Quelle: Canada Nickel Company Inc.

Sowohl die höher- als auch die niedriger wertigeren Bereiche enthalten erhebliche Mengen an Magnetit, der im höhergradigen Kern einen Gehalt von durchschnittlich 8,7 % und in den niedriger mineralisierten Zonen durchschnittlich immer noch hohe 6,9 % enthält. Dies ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil sich das Material aus diesem Erz relativ einfach auslösen lässt, bei, wie wir sehen, sehr hohen Gehalten!

Auch Mark Selby, Vorsitzender und CEO von Canada Nickel (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC), freut sich sehr über diese erfolgreichen Tests und erklärte die hervorragenden Ergebnisse und Projektchancen so:

„Wir sind begeistert von diesen Resultaten, die unsere Erwartungen deutlich übertroffen haben. Diese ersten mineralogischen Ergebnisse stützen unsere Strategie, dass das ‚Crawford‘-Projekt weiterhin aggressiv vorangetrieben werden muss. Diese Ergebnisse tragen auch einen ersten und wichtigen Schritt zum Verständnis für die endgültige Nickelgewinnung bei. Die mineralogischen Testergebnisse sind sehr ermutigend, und ich freue mich darauf, auf diesen positiven Ergebnissen mit zusätzlichen Proben aufzubauen, die wir bereits zur Bewertung an die Labors geschickt haben.“

Damit scheint sich unsere Vermutung zu manifestieren, dass das Spitzenprojekt, dem übrigens erst vor kurzem fünf weitere Areale hinzugefügt wurden, wirklich das Potenzial hat, zu gewaltigen Lagerstätten heranzuwachsen. Eindeutige Hinweise darauf liefert übrigens auch die sich sehr schnell entwickelte Ressource, obwohl noch nicht einmal 20 % der Liegenschaft erkundet wurden.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

