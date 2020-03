DEUTSCHLAND: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch nach der leichten Erholung am Vortag deutlich tiefer starten. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart auf 8429 Punkte und damit 5,71 Prozent unter dem Schlussstand vom Dienstag. Den Anlegern dürfte am Mittwoch erneut ein Handelstag mit großen Schwankungen ins Haus stehen, da die Unsicherheit über die Folgen der durch den neuartigen Coronavirus ausgelösten Krise immer noch extrem hoch ist.

USA: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Nach dem Börsenabsturz zum Wochenstart haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag etwas erholt präsentiert. Der Dow Jones Industrial eroberte die Marke von 21 000 Punkten zurück und schloss mit einem Gewinn von 5,19 Prozent bei 21 237,31 Zählern. Im frühen Handel hatte der Leitindex zunächst unter Druck gestanden und war erstmals seit mehr als drei Jahren unter die Marke von 20 000 Punkten gefallen. Am Vortag hatte der Dow mit einem Minus von knapp 13 Prozent den größten Tagesverlust seit 1987 verzeichnet.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSVERLUSTE - Die asiatischen Aktienmärkten haben am Mittwoch nach der Beruhigung am Vortag wieder nachgegeben. In Japan büßte der Leitindex Nikkei-225 1,7 Prozent ein. Verluste gab es auch in China und Hongkong. Der CSI mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank zuletzt vergleichsweise moderat um 0,46 Prozent. In Hong Kong waren die Abschläge zuletzt beim Hang Seng mit rund zwei Prozent deutlich höher. Rund um den Globus stemmen sich Regierungen gegen die Folgen der Coronakrise.

DAX 2,25% 8.939,10

XDAX 3,86% 8.878,60

EuroSTOXX 50 3,27% 2.530,50

DJIA 5,20% 21.237,38

S&P 500 6,00% 2.529,19

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Bund-Future 0,04% 171,10°



Euro/USD 0,40% 1,1042

USD/Yen -0,62% 107,01

Euro/Yen -0,19% 118,20°



Brent -0,08 USD 28,65

WTI -0,38 USD 26,57°



