Wirecard – es geht schon wieder los…

Jeden zweiten Tag das gleiche. Ach, was sagen wir – fast jeden Tag. Wir schicken Euch gleich die passenden Charts und Grafiken dazu. Man wacht auf und der DAX eröffnet 5 % tiefer, weil die Amerikaner Gap Down sind. Immerhin – wir haben uns auf diesen Markt jetzt seit Wochen eingestellt. Gestern Abend das gleiche wie immer – short auf der 8.900. Unsere Leser nehmen jetzt zum Auftakt 500 Punkte Gewinn direkt mit. Hier unsere mail von gestern Abend. PS: Auch bei Wirecard gibt es heute wohl wieder ein Schlachtfest. Irgendwo bei 70 Euro sollte man einen Halt finden. So hoffen wir. Denn der DAX ist auf Buchwert gefallen. Das war immer der Halt. Möge es auch diesmal so sein, mit kleinem Überschießen nach unten womöglich, da Corona doch besonders desaströs ist.