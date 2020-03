Biontech klettert immer weiter

Liebe Leser, wo findet man eigentlich solche Aktien wie Biontech, falls man deren Kursverlauf beobachten möchte? Nun – kleiner Titel, aber leicht zu kaufen und zu finden bei Gettex - hier. Mehr zu Biontech auch hier zu lesen. Am Mittwoch morgen rast die Aktie auf 75 Euro. Zum Gesamtmarkt gilt – wir sind gestern auf der 8.900 mit unseren Abonnenten short gegangen, glatt gestellt um 8.500 zum Börsenstart am Mittwoch. Fast täglich das gleiche, es ist nicht schön, aber unsere Leser verdienen wenigstens mit Short-Absicherungen eine Menge Geld. Der Anlagebereich kommt bei uns allen in den nächsten Jahren wieder rauf, das darf alle trösten. Jetzt gilt es, Schäden zu begrenzen und “rauszuholen was geht”. Und da geht einiges. Antizyklisch, wie wir es seit vielen vielen Tagen schon sagen. Man muss diese Märkte aus der Sicht der Psychologie spielen. Anders geht es nicht. Doch Vorsicht bei short in den nächsten Wochen – das Fenster wird immer enger, je näher die 8.000 rückt und je höher der DAX-Verlust wird. Dies muss man sehr präzise und geschickt steuern.

