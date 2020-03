Das Coronavirus erzwingt die Infragestellung fast aller bisherigen Gewißheiten - es ist eine Zeit des massiven Umbruchs, in dem die Karten nun neu gemischt werden. Jetzt zeigt sich in rasender Geschwindigkeit, welche Geschäftsmodelle Zukunft haben - und welche nicht. Vor allem die Amerikaner und US-Unternehmen haben exzessiv über ihre Verhältnisse gelebt und die Ressourcen der Zukunft bereits in der Gegenwart verkonsumiert (Verschuldung, Konsum), daher ist das Abwärtspotential dort noch höher als in Deutschland. Was müssen wir jetzt tun? Zentral in Europa ist, die Regularien für Banken schnell zu lockern, sonst droht ein schneller Kollaps der Wirtschaft. Das Coronavirus wirkt aber technologisch wie ein Katalysator für die Veränderung der Arbeitswelt durch Digitalisierung. Heute wird ein schwieriger Tag für die Aktienmärkte - trotz einer erneut historischen Aktion der Fed..

Das Video "Coronavirus: Zeit des Erwachens!" sehen Sie hier..