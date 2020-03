Volkswagen - Short vorbereiten

Die Aktien gingen am Vortag mit einem Aufschlag von 1,74% bei 99,08% aus dem Handel. Eine normale Aufwärtsbewegung im bestehenden steilen Abwärtstrend. Die Abwärtsdynamik ist enorm und dürfte nicht so schnell nachlassen. Kurze und kräftige Aufwärtskorrekturen sind möglich, in der Folge dürfte es aber weiter abwärts gehen. Es bietet sich eine Short-Position an im Bereich von 104,00/108,00 Euro an.

Trading-Strategie: