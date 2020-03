Zürich (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen wurde der europäische Leitindex EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) von den Marktteilnehmer mit -40% in den Keller geschickt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieser Ausverkauf sei absolut extrem und einmalig in der Geschichte gewesen. [ mehr