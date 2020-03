Die Aussichten werden immer düsterer

Nachdem bereits die Einkaufsmanagerdaten als Frühindikatoren einen Einbruch der chinesischen Wirtschaft erwarten ließen (siehe Börse-Intern vom 4. März ), zeigen nun auch die harten Fakten, dass wir es derzeit mit einer Krise zu tun haben, die zweifelsfrei in die Geschichtsbücher eingehen wird. Und dabei wird zu lesen sein, dass der Schock für die weltweite Konjunktur durch die Coronavirus-Epidemie in vielen Bereichen größer war als der durch die globale Finanzkrise.

Die Aussichten für die (Börsen-)Welt erscheinen derzeit extrem düster. Es gibt kaum noch positive Nachrichten. Und die negativen Nachrichten überschlagen sich. Durch die inzwischen sehr drastischen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden die Belastungen für die Wirtschaft immer größer. Und wie sich die Maßnahmen tatsächlich auswirken, lässt sich natürlich am ehesten im augenscheinlichen Ursprungsland China ablesen.

Chinas Industrieproduktion sank jedenfalls im Januar und Februar um 13,5 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das war der schwächste Wert, der jemals gemessen wurde, seit die Aufzeichnungen 1990 begannen. Die Investitionen brachen in den ersten beiden Monaten sogar um 24,5 % ein. Und der Einzelhandel meldete einen Umsatzeinbruch von 20,5 %, was ebenfalls die schlechteste Bilanz seit Jahrzehnten ist. Die Arbeitslosenquote kletterte von 5,2 % im Dezember auf 6,2 % im Februar und erreichte damit auch einen neuen Rekordwert seit der Veröffentlichung offizieller Aufzeichnungen.

Wachstumserwartungen werden fleißig nach unten geschraubt

Kein Wunder also, dass die Bundesregierung inzwischen davon ausgeht, dass die Wirtschaftskraft Deutschlands in diesem Jahr als Folge der Coronavirus-Krise sinken wird, und die EU-Kommission für das Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union (EU) ein Minus von 1 % in diesem Jahr voraussagt. Weitere Abwärtsrevisionen sind allerdings wahrscheinlich, da Regierungen gerne erst mit den negativen Nachrichten rausrücken, wenn es sich nicht mehr vermeiden lässt. Aus EU-Kreisen war bereits zu hören, dass man schon von einem Rückgang des BIP von rund 2,5 % ausgehe. Zuletzt hatte die EU noch ein Wachstum von 1,4 % für 2020 veranschlagt.