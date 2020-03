Experte über unkalkulierbare Risiken: „Einfache Strategien sind oft erfolgreicher als komplexe“

Florian Artinger, Mitbegründer des Entscheidungsinstituts Simply Rational , spricht im Interview über die Rolle von Risiken bei der Entscheidungsfindung.DAS INVESTMENT: Bei den Anlageentscheidungen von Investoren spielt das Risiko eine wichtige Rolle. Entsprechend hohen Wert legen viele daher auf Kennziffern wie die Risikoklasse oder den Maximum Drawdown. Doch was ist Risiko eigentlich?Florian Artinger: Risiken können in zwei Klassen eingeteilt werden: kalkulierbare und unkalkulierbare. Von kalkulierbaren Risiken ist immer dann die Rede, wenn man alle Handlungsoptionen, deren Konsequenzen und die Wahrscheinlichkeit, mit der diese Konsequenzen eintreten, präzise berechnen kann. Im Finanzkontext trifft dies häufig nicht zu.Stattdessen trifft man hier häufig unkalkulierbare Risiken an, die auch als Entscheiden unter Unsicherheit bezeichnet werden. Bei unkalkulierbaren Risiken werden häufig ungefähre Schätzungen angegeben, allerdings sind diese oft wenig seriös. Kennziffern können den Unterschied zu kalkulierbaren Risiken verschleiern und eine gefühlte Sicherheit vorgaukeln, die es in Wahrheit nicht gibt.Welche Rolle spielt dabei die Persönlichkeit des Anlegers?Artinger: Es gibt sicher unterschiedliche Einstellungen beziehungsweise Risikotoleranzen. Dies muss nicht notwendigerweise nur mit der Persönlichkeit eines Anlegers zu tun haben.Sondern?Artinger: Häufig sind es vor allen Dingen die Rahmenbedingungen, die sehr viel eher ausschlaggebend sind für den Risikoappetit des Anlegers. Darüber hinaus versuchen Menschen häufig, unkalkulierbare Risiken zu vermeiden. Allerdings ist es in der Regel so, dass gerade Situationen mit unkalkulierbaren Risiken hohe Profite erwarten lassen.In Situationen mit kalkulierbaren Risiken können viele Marktteilnehmer diese identifizieren. Dies wiederum erzeugt Wettbewerb, der den Ertrag drückt. Bei unkalkulierbaren Risiken sind es häufig nur wenige oder einzelne Marktteilnehmer, die diese als attraktive Option identifizieren. Dies wiederum generiert höhere Erträge.

Sie unterscheiden zwischen bekannten und unbekannten Risiken. Wie sollte man bei bekannten Risiken entscheiden?Artinger: Bei bekannten Risiken ist es am besten, man verlässt sich auf die Finanzmathematik, da man hier ganz klar die beste Option identifizieren kann.Und was ist bei unbekannten Risiken vorteilhafter?Artinger: Generell zeigt unsere Forschung, dass gerade unter unkalkulierbaren Risiken einfache, intuitive Strategien besonders erfolgreich sind und komplexe Strategien in Bezug auf die Performance deutlich schlagen können. Nehmen Sie Harry Markowitz, den Begründer der modernen Portfoliotheorie und Nobelpreisgewinner der Ökonomie. Er hat sich bei seinen eigenen Investments für seinen Ruhestand nicht auf das von ihm entwickelte Mean-Variance-Modell oder eine der modernen Varianten davon verlassen, sondern sein Geld in gleichen Teilen über alle Anlagen verteilt.Es ist verblüffend, dass jemand, der so viel Expertise in diesem Metier mitbringt, sich auf so eine einfache Anlagestrategie verlässt. Derartige Strategien werden auch als Heuristiken bezeichnet. Allerdings stellte sich in aktuellen Studien heraus, dass Markowitz mit seiner Intuition genau richtig lag: Seine simple Strategie schneidet mindestens genauso gut, wenn nicht sogar deutlich besser als das aufwendige Mean­-Variance-­Modell oder moderne Formen von diesem ab. Er lag also mit seiner Intuition genau richtig.Stichwort Intuition – wann sollten Anleger auf ihr Bauchgefühl hören, wann eher nicht?Artinger: Bei unbekannten Risiken spielt Erfahrung und Intuition eine große Rolle. Bauchgefühl ist dann ein guter Ratgeber, wenn man viel Expertise mitbringt.Wie gehen Sie persönlich mit dem Thema Risiko um?Artinger: Ich versuche eigentlich – wenn möglich –, immer neue Wege zu gehen und nicht auf ausgetretenen Pfaden zu laufen. Dies bedeutet häufig, dass man sich auf unkalkulierbare Risiken einlässt. Gleichzeitig finde ich es persönlich viel bereichernder, neue Erfahrungen sammeln zu können.