Wenn die VW Vzg.-Aktie ihre drastische Abwärtsbewegung auf 85 Euro fortsetzt, dann werden Turbo-Puts hohe Erträge ermöglichen.

Mit einem Kursrückgang von 45 Prozent innerhalb des vergangenen Monats entwickelte sich die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) noch schlechter als der DAX-Index, der im gleichen Zeitraum 35 Prozent seines Wertes verloren hat. Die Umsatz- und Gewinnsteigerungen des Vorjahres wurden von den Nachrichten über Werksschließungen und zusammenbrechende Lieferketten bei weitem überkompensiert. Im frühen Handel des 18.3.20 unterschritt der Aktienkurs sogar die Marke von 92 Euro und nähert sich somit den Tiefstkursen nach dem Bekanntwerden des Dieselskandals im Jahr 2015 an.

Laut Analyse von www.godmode-trader.de befindet sich zwischen 82,10 Euro und 86,40 Euro eine Unterstützungszone. Wird auch diese unterschritten, dann könnte sich der Kursverfall auf bis zu 50 Euro ausweiten. Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich der Kursverfall der VW Vzg.-Aktie in den nächsten Tagen zumindest auf 85 Euro ausweiten wird, könnten eine Investition in Short-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.