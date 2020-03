Wirecard – der größte Schock seit Jahren!

Liebe Leser, wir haben gerade unser zweites Video im Börsenbrief für heute versandt, dazu melden sich zahlreiche von Euch für die infos zum Trainingstag am 4. April an unter info@feingold-research.com danke dafür. Wichtige Info mal am Rande zu WDI – die wohl heftigste Zahl seit Jahren. Auch das werden wir im Börsenbrief noch erläutern am Nachmittag, wenn Daniel von n-tv zurück ist, die heute vor der Börse am Bullen aufzeichnen. Innen ist Eintrittssperre. Was für Zeiten. Doch zu WDI – die Risikoprämie liegt auf ein Jahr bei 17%. Das bedeutet – der Ausfall einer Anleihe auf WDI kostet 17% in der Versicherung auf ein Jahr. 1700 Basispunkte! Das ist ähnlich wie die Banken im Jahr 2008 zu Lehman. Die Anleihe liegt bei 83,7%. Sturzflug. Mehr zum Markt, mehr Wissen, Trades und Hintergründe bei uns im Börsenbrief. Ihr könnt ihn jetzt für 4 Wochen kostenfrei testen. Einfach hier anmelden und uns eine mail senden für 4 Wochen Kick-Back oder mail an info@feingold-research.com Wir freuen uns über jeden, der jetzt seine Basis für sein Vermögen ab 2020 legen will und zu unseren Depots – die bleiben natürlich offen und wir geben weiter Anlageempfehlungen. Soll nicht überall so sein. Aber in die Büsche schlagen bringt nichts, wir müssen da jetzt alle durch und wir kommen da durch.