EUR/PLN mit Short-Chance

Insgesamt hält sich das Paar EUR/PLN in einer großen Seitwärtsrange zwischen 4,1301 und 4,5120 PLN auf der Oberseite auf. Nach dem letztmaligen Test der unteren Supportzone und im Zuge des massiven Aktienkurssturzes profitierte der Euro ungemein, bei den Indizes macht sich jedoch eine potenzielle Stabilisierung breit, dass den Druck vom Euro etwas wegnehmen könnte und dadurch der polnische Zloty wieder aufwertet. Volatil dürfte es an den Märkten aber ohnehin bleiben, bislang stellt dies aber nur eine grobe Idee dar. Bei einer ausgeprägten Top-Bildung und entsprechenden Verkaufssignalen ließe sich aber trotzdem auf kurzfristiger Basis von einem Rückgang bei EUR/PLN gut profitieren.

Märkte im Griff von Corona

Sollte sich in den kommenden Stunden bis Tagen eine Top-Formation im Bereich von 4,50 PLN durchsetzen, könnte ein kurzfristiges Investment beispielsweise über das Open End Short Zertifikat WKN MC3ZY3 mit einem Ziel bei 4,40 PLN gestartet werden. Hierzu sollte das Paar allerdings unter das Niveau von 4,4750 PLN auf Tagesbasis zurücksetzen. Insgesamt ließe sich dann eine Rendite-Chance von bis zu 300 Prozent ableiten, an Volatilität dürfte es in der aktuellen Marktphase jedoch nicht mangeln und erfordert höchste Aufmerksamkeit. Für den Fall einer Fortsetzung der dynamischen Kursgewinne über das Niveau von mindestens 4,5120 PLN, könnte der Euro sogar im Verhältnis zum Zloty auf ein Niveau von rund 4,60 PLN zulegen. Als Kontraindikator können die Aktienmärkte beobachtet werden, wenn diese steigen, ist häufig ein schwächerer Euro zu beobachten.