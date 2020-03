Zunächst ein kleiner Rückblick, nur zwei Monate. Als alter weißer Mann war ich im Januar 2020 in Hanoi unterwegs. Und ich merkte: Überall in der Welt außer in der deutschen veröffentlichten Meinung, wird er geschätzt, der alte weiße Mann, weil alt weiß Mann Warum ist das so? Weil alte weiße Männer alles entwickelt haben, was

Der Beitrag Vietnam: Wie der Ruf der Deutschen wegen Corona verfällt erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Klaus-Jürgen Gadamer.