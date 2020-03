Gröschls Mittwochskommentar: 12/2020

And we shall never surrender! (Winston Churchill, wobei´s viele wahrscheinlich eher von Iron Maiden kennen ;-)) Das Virus hat die Welt fest im Griff. Der bereits entstandene Schaden ist schwer abzuschätzen, eine globale Rezession scheint unabwendbar. Wir werden Firmenpleiten sehen, die im KMU Segment anfangen und sich beginnend bei den Fluglinien zu den Industrial Majors fortsetzten. Frankreich, wer sonst, hat schon angekündigt, Schlüsselindustrien zu verstaatlichen. Andere werden wohl folgen. Aber, bei allem was wir bis jetzt wissen, ist die Mortalitätsrate der aktuellen Pandemie irgendwo bei einem bis maximalst vier Prozent. Nehmen wir also an, dass sich die halbe Weltbevölkerung infiziert und tatsächlich vier Prozent (was, nehmen wir Südkorea als Proxy, weil die wahrscheinlich das vernünftigste Test-Sytem, viel, viel zu hoch sein dürfte) versterben, werden 98 Prozent auch in zwölf Monaten noch essen, trinken und diverse andere Dinge tun wollen.

Grund zur Panik? Natürlich, wenn´s wem hilft, aber niemals die Perspektive verlieren! Oder sagen wir´s mit den Dire Straits: There should be laughter after pain; There should be sunshine after rain; These things have always been the same! Nein, ich bin kein unverbesserlicher Optimist. Tatsächlich bin ich wohl gar keiner, würden die meisten meines Umfelds sagen. :-) Tatsächlich kennt inzwischen wahrscheinlich jeder von uns jemanden der entweder mit Covid-19 infiziert ist, in häusliche Quarantäne geschickt wurde oder beides. Es wird nicht lange dauern, bis wir alle jemanden kennen werden, der es nicht geschafft hat. Das wird natürlich fürchterlich, aber es ist unvermeidbar.

Wir wissen auch, dass bevor nicht flächendeckende Testungen eingeführt werden, alle Zahlen die wir hören oder lesen kaum bis gar keine Aussagekraft haben. Was mach´mer also jetzt? Abwarten Tee (Bier;-)) trinken und uns Risiko minimierend verhalten. Aber meiner Ansicht nach ist jeder dazu aufgerufen so viel Normalität wie möglich aufrechtzuerhalten und wenn, sie/er sich schon nicht auf die Krise vorbereitet hat, sich zumindest auf die Zeit danach vorzubereiten, damit wir den Karren, wenn der Staub sich mal gelegt hat, möglichst schnell wieder starten können. Wobei dass wohl noch ein bisserl dauern wird.