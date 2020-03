Deutz will 15 Cent Dividende je Aktie zahlen

Der Kölner Motorenbauer Deutz will für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 0,15 Euro je Aktie zahlen. „Der gemeinsame Gewinnverwendungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat an die Hauptversammlung sieht vor, wie auch im Vorjahr insgesamt 18,1 Millionen Euro aus dem Bilanzgewinn zur Ausschüttung einer Dividende von 0,15 Euro je Aktie zu verwenden”, kündigt die Gesellschaft am Mittwoch an.Für 2020 erwartet man ein ...