PARIS/LONDON/MAILAND (dpa-AFX) -Die europäischen Börsen sind am Mittwoch erneut auf Tauchstation gegangen. Stabilisierungsversuche am Vortag blieben damit ohne Erfolg. Die Futures auf die US-Börsen wiesen wieder nach unten, nachdem die US-Aktienmärkte am Vortag deutlich zugelegt hatten. Die Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 brach um 6,4 Prozent auf 2367,79 Punkte ein.

In der Entwicklung spiegelte sich die extreme Verunsicherung wider, wann die derzeitige Ausnahmesituation endet. "Forscher des Imperial College London nennen in einer Studie einen Zeitraum von 18 Monaten, bis ein wirksamer Impfstoff gefunden werden kann", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets in einem Kommentar. "Die Frage ist, ob Gesellschaft und Weltwirtschaft eine so lange Phase mit den jetzigen Maßnahmen durchhalten können."