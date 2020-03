Im Vorstand von windeln.de gibt es eine Personalie: Charles Yan habe den Vorstand des Unternehmens verlassen, so der Internet-Händler für Babybedarfsprodukte. „Charles Yan war für New Business in China verantwortlich und arbeitete stark an der kürzlich abgeschlossenen Kapitalerhöhung von windeln.de mit”, so das Unternehmen.Gründe für den Abgang nennt man nicht. Nachfolger Yans wird Xiaowei (Sean) Wei.Zudem hat windeln.de am ...