Nach Monaten geringer Volatilität sorgt die Sorge um das Coronavirus für eine dramatische Wende an den Kapitalmärkten. Dabei hat die Ungewissheit darüber, wie sich die hoch ansteckende Lungenkrankheit weiter ausbreiten könnte und welche negativen Auswirkungen sie auf die verschiedenen Volkswirtschaften haben wird, schon jetzt zu den heftigsten Abstürzen seit der Weltfinanzkrise 2008 geführt.

Befeuert von der Panik am Finanzmarkt sind Volatilitätsindizes wie der VDAX, VSTOXX und VIX zuletzt massiv nach oben geschossen. Zentralbanken und Regierungen haben angekündigt, auf eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage mit allen erdenklichen Mitteln gegensteuern zu wollen. Beispielsweise hat die US-Fed ihren Leitzins in kürzester Zeit bereits um 0,5 und dann nochmals um 1.0 Prozentpunkte gesenkt; die EZB weitere Liquidität geschafft und die Bank of England ihren antizyklischen Kapitalpuffer für Banken bewilligt. Während die Infektionswelle in China ihren Höhepunkt augenscheinlich überschritten hat, hält sie nun den Rest der Welt weiter in Atem.