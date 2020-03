In einem Statement am Mittwoch hat Wirecard die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. „Wir haben unsere Planzahlen für das 1. Quartal 2020 erneut überprüft. Es gelten weiterhin die Aussagen vom 27. Februar 2020, auch im Hinblick auf unsere EBITDA Prognose für das Jahr 2020”, so das Unternehmen. Bisher erwartet man einen operativen Gewinn auf EBITDA-Basis zwischen 1,00 Milliarden Euro und 1,12 Milliarden Euro. Ganz sicher ...