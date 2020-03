Co.Don streicht in großem Stil Kosten

Co.Don zieht die Kostenbremse an: Mit einer umfangreichen Restrukturierung will das Unternehmen aus Teltow bei Berlin seine Existenz sichern. „Im Zuge der notwendigen Restrukturierung haben wir jetzt das solide Fundament für eine Zukunftsstrategie unseres Unternehmens geschaffen”, sagt Tilmann Bur, Vorstand der Co.Don AG, am Mittwoch.„Unter anderem wurde die firmeninterne Forschung sowie die aktive Akquise im Bereich ...