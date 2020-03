Zürich (www.aktiencheck.de) - Landis+Gyr-Aktienanalyse von Aktienanalyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Mark Diethelm, stuft in seiner aktuellen Aktienanalyse die Landis+Gyr-Aktie (ISIN: CH0371153492, WKN: A2DUSP, Ticker-Symbol: 4LG, SIX Swiss Ex: LAND, NASDAQ OTC-Symbol: LGYRF) von "reduce" auf "hold" hoch. [ mehr