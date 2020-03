US-Anleihen kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch dem Abwärtssog entziehen können, der derzeit an den meisten Anleihemärken vorherrscht. Im frühen Handel legten die Kurse in den meisten Laufzeiten etwas zu. US-Anleihen werden von Anlegern als sicherer Anlagehafen geschätzt.

Belastet wurde aber auch US-Anleihen durch ein drastisches Ausgabenprogramm der US-Regierung. Diese will rund eine Billion US-Dollar (900 Mrd Euro) in die Wirtschaft pumpen, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise einzudämmen. So sollen zum Beispiel Konsumschecks verteilt werden. Dadurch würden die Staatsausgaben deutlich erhöht.

Zweijährige Anleihen legten um 2/32 Punkte auf 101 9/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,45 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 6/32 Punkte auf 102 1/32 Punkte nach. Ihre Rendite betrug 0,71 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 103 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,08 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 10/32 Punkte auf 107 14/32 Punkte ab. Ihre Rendite betrug 1,67 Prozent./jkr/jsl/jha/