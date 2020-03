Bellevue AM Experten erwarten schnelle Erholung des Healthcare-Sektors

Der Kurseinbruch an den Börsen infolge der Coronavirus-Pandemie versetzt die Finanzmärkte in Schockstarre. Wegen der aktuell eingeschränkten Informationslage lassen sich die globalen wirtschaftlichen Konsequenzen der Viruserkrankung Covid-19 noch schwer einschätzen. Ob sich die Aktienmärkte kurzfristig stabilisieren werden, hängt weitgehend davon ab, wie der Infektionsverlauf dahingehend beeinflusst werden kann, dass es zu keinen gravierenden Engpässen in der Patientenversorgung kommt. Dies betrifft vor allem auch die USA.

Gesundheitssektor wenig von konjunkturellen Zyklen beeinflusst