Warum Privatanleger in Zeiten von Corona nicht in Panik verfallen sollten

Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Entwicklungen an den Börsen sind für viele Anleger sehr beunruhigend, so Martijn Rozemuller, Europachef bei VanEck.Die Corona-Pandemie treffe die Finanzmärkte hart und bringe das wirtschaftliche Wachstum zum Erliegen. Wie sich das Virus langfristig auswirken werde, könne gegenwärtig niemand sagen. [ mehr