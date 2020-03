Dax, Gold und Silber im Chart-Check. -Kursziele-

Gold konnte noch nicht von seinem Status als sicherer Hafen profitieren. Wenn Cash King ist dann wird alles abverkauft. Jedoch hat es sich bisher sehr gut gehalten. Die Unterstützung bei rund 1.450$ hat zunächst gehalten. Das Verkaufssignal bei 1.520$ ergibt ein erstes Kursziel von 1.490$ das auch bereits erreicht wurde. Hält die Unterstützung sollten wir zu unseren alten Kurszielen zurück kehren können bei 1.780$ und 2.350$. Auch hört man von massiven Goldkäufen in London via COMEX Auslieferungen. Ob das auch alles stimmt kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Klar ist für mich, wer noch kein physisches Gold hat, sollte sich zügig etwas besorgen. Denn wenn es zum Schwur kommt in unserem sehr angeschlagenen Währungs- und Wirtschaftssystem, dann sollte man nicht nackt da stehen, denn dann sind auch ganz andere Kurse drin.

Silber sieht traurig aus. Die Unterstützung bei 14,50$ hat nicht gehalten. Kurse von 10$ sind nun das neue Ziel, welche wir im Verlauf schon fast gesehen haben. Das dürfte es dann gewesen sein. Silber hat noch einen langen Weg vor sich aber wie die Geschichte lehrt, kann es auch sehr schnell nach oben gehen. Natürlich ist Silber auch ein Industriemetall was den krassen Abverkauf erklären kann. Jedoch ist Silber auch ein Hightech-Neue-Energien-E-Mobil-Metall ohne das es nicht geht. Nahezu jede Silbermine verdient bei 10$ kein Geld mehr ausser MAG Silver die 5$ All-in Produktionskosten haben werden. Jedoch geht die Mine erst im Sommer langsam in Produktion. Weltweit gesehen gibt es keine neuen Minen bzw. werden bei diesen Preisen auch keine entwickelt. Das gilt auch beim Kupfer und wird uns noch sehr stark beschäftigen wenn wir wieder in den Normalmodus umschalten.

Der Dax Crash läuft auf vollen Touren. Alle Unterstützungslinien sind durchschlagen. Ein erstes Szenario ist erreicht mit 9.250 Punkten im Dax (orange) und sogar nochmals weit darunter mit 8.250 Punkten. Dies ist umso mehr kritisch, da dies sogar nun unter dem alten Ausbruchsniveau von rund 8.600-8.800 Punkten liegt. Die blauen Pfeile zeigen ein zweites Szenario das sich leider nun auch schon erfüllt hat mit 8.500 Punkten. Der Überschiesser nach unten bei 8.250 Punkten passt perfekt ins Bild. Hoffen wir nun auf eine Stabilisierung. Sollte es ganz übel werden, so kommt das dritte Szenario in Frage. Dies läge dann nochmals 1.050 Punkte tiefer bei 7.450 Punkten im Dax. Damit könnte das Schlimmste überstanden sein und man kann dann deutsche Qualitätsaktien zu Ramschpreisen einsammeln. Hoffen wir dass der Wahnsinn bald vorüber ist. In China geht die Arbeit wieder los und das sollte bei uns nach Ostern auch der Fall sein. Sonst wird’s sehr kritisch und die Kollateralschäden werden weitaus größer sein, als der Virus selber.

Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit, Glück und vor allem dass Sie nicht zum Heer der Arbeitslosen und Pleite machenden Kleinunternehmen gehören. Alles Gute!

Glück auf und herzliche Grüße aus der abgeriegelten Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

