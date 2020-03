Heute ist der dritte Tag in Folge, an dem die Ballard Power Aktie im US-Handel rund um die 200-Tage-Linie wieder Fuß fassen kann. Am Montag und Dienstag unterschritt der Aktienkurs des kanadischen Brennstoffzellen-Konzerns die Marke immer wieder mal leicht und fiel bis auf 6,99/7,00 Dollar. Heute dreht das Papier bereits bei 7,26 Dollar nach oben ab. Aktuell werden für Ballard Powers Aktienkurs 7,56 Dollar genannt, ein Minus von 5,5 ...