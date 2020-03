Sinkende Marktkapitalisierung: Altersvorsorge für privates Beteiligungskapital mehr öffnen?

Steigende Bedeutung von Private AssetsFür den Report Capital Formation - Pensions and Private Markets, der an die Vorgängerstudie aus dem Jahr 2018 anknüpft, hat das CFA Institute unterschiedliche Altersvorsorgesysteme in ausgewählten europäischen Märkten untersucht. Europaweit ist seit der Finanzkrise 2007/2008 eine steigende Bedeutung von Finanzierungsformen feststellbar, die nicht über öffentlich zugängliche Handelsplätze zustande kommen. So ist gemäß Weltbank die Zahl börsennotierter Unternehmen in Deutschland in den Jahren 2007 bis 2018 von 761 auf 465 um fast 40 Prozent gesunken. Die entsprechende Marktkapitalisierung als Anteil am Bruttoninlandsprodukt (BIP) fiel im selben Betrachtungszeitraum von 61,5 Prozent auf 44,5 Prozent. Im Gegentrend hat sich die Zahl außerbörslicher Finanzierungen in Deutschland, inklusive Private Equity, im genannten Zeitraum nach Schätzungen verfünffacht.

Herausforderung für Altersvorsorge und VermögensaufbauDie Rentensysteme stehen vor dem Hintergrund von Niedrigzins und demografischem Wandel aktuell vor erheblichen Herausforderungen. Der Bericht des CFA Institute stößt daher eine Diskussion an, inwieweit Privatanleger an privaten Märkten und einem breiteren Anlageuniversum partizipieren sollten, um potenzielle Renditechancen wahrzunehmen. Untersuchungsschwerpunkt ist dabei unter anderem die betriebliche Altersversorgung (bAV), die in Deutschland gemeinsam mit der privaten Altersvorsorge rund 25 Prozent des Gesamt-Beitragsaufkommens innerhalb des 3-Säulenmodells ausmacht (75 Prozent der Bruttorenten entfallen auf die gesetzliche Rentenversicherung). Die Deckungsmittel der bAV in Höhe von circa 613 Milliarden Euro verteilen sich in Deutschland auf die fünf Durchführungswege Direktzusage (ca. 49,5 Prozent) und Pensionskasse (ca. 27,5 Prozent) sowie auf Direktversicherungen, Unterstützungskassen und Pensionsfonds.

Der CFA Institute Report analysiert im Folgenden, inwieweit leistungsorientierte Pensionspläne, die ein garantiertes Renteneinkommen bieten (sogenannte Defined Benefit, DB), weltweit zunehmend von beitragsbezogenen Plänen (sogenannte Defined Contribution, DC) verdrängt werden, und welche Chancen und Risiken dabei die Einbindung außerbörslicher Kapitalanlagen (Private Assets) bietet.