Andreas Scheuer ist als Minister ein Totalausfall. Das hat mittlerweile jeder mitbekommen. Doch am heutigen Mittwoch ist noch immer ein Flieger aus dem Iran gelandet, in Frankfurt. Entgegen aller Zusicherungen. Doch selbst das wäre ok, brächte man Menschen nach Hause. Kein Problem. Die Menschen aus dem Flieger nachweislich aber nicht auf Corona zu testen, während sich all überall Leute testen lassen und man appelliert, Menschenleben nicht zu gefährden – kann man da fragen, ob Andreas Scheuer Beihilfe zur vorsätzlichen Tötung leistet? Zur schweren Körperverletzung, falls jemand sich weiter ansteckt und intensiv behandelt werden muss? Scheuer ist unfähig, soweit in Ordnung. Aber keine Tests bei Iran-Ankommenden anzuweisen, heute noch – das muss Vorsatz sein. Und ist ein Schlag ins Gesicht aller Pfleger, Ärzte und den Leuten, die Rücksicht nehmen. All jener in Wirtschaft und Gesellschaft, die grade auf null runterfahren. Unter andreas.scheuer@bundestag.de sollte man ihm mailen, ob er noch alle Sinne beisammen hat. Vermutlich nicht. Oder ob ihm einfach alte Menschen scheissegal sind. So oder so – Wir hätten es wissen können.