Wie viele andere Aktien auch hat die Morphosys Aktie in den letzten Wochen massiv an Wert verloren. Allerdings rutschte der Aktienkurs des TecDAX-notierten Biotech-Konzerns schon ab Mitte Januar ab - am 13. Januar wurde das Hoch bei 146,30 Euro notiert. Mittlerweile liegt der Aktienkurs bei rund der Hälfte des Top-Kurses und notiert heute Nachmittag bei 71,30 Euro (-5,12 Prozent).Der Blick auf den Kursverlauf in dieser Woche zeigt ...