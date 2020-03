Angeblich hat Adidas in Nordamerika Geschäfte geschlossen, Schließungen in Europa sollen folgen. Eine Bestätigung des Unternehmens steht bisher aus. Mitbewerber Puma hat jüngst seine Prognose für 2020 zurückgezogen. Corona macht es derzeit unmöglich, eine zuverlässige Aussage über die künftigen Geschäfte zu machen. Außerdem fällt die Fußball-EM in diesem Jahr aus, sie wird auf das kommende Jahr verlegt werden. Das dürfte ...