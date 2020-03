Wenn die Kinder nicht in die Kita können – Was uns die Corona-Affäre lehrt

Nun ist es also so weit. Freitag der Dreizehnte hat erbarmungslos zugeschlagen. Eines um das andere Bundesland beschließen, Schulen und Kindertagesstätten zu schließen. Einige Bundesländer haben den Schließungszeitraum vorerst terminlich begrenzt, Hamburg beispielsweise auf um 14 Tage verlängerte Frühjahrsferien. Kita-Notbetreuung sei jedoch garantiert. Die Maßnahme an sich ist in einer Zeit der kollektiven Gesundheitskrise richtig.

Ein Beitrag von Tomas Spahn.