Senivita Social Estate muss seine Gläubigerversammlung verschieben. Diese sollte am 31. März stattfinden. Der neue Termin ist der 7. April in Bayreuth. Corona erzwingt die Verlegung der Versammlung, bei der die Gläubiger über Veränderungen an der bis 2020 laufenden Wandelanleihe abstimmen sollen.Der neue Termin ist nur aufgrund einer erwarteten Ausnahmegenehmigung der lokalen Behörden möglich. Gleichzeitig fordert das ...